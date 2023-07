Aquaplaning hat auf den Autobahnen 7 und 8 in Schwaben zu mehreren Unfällen geführt. Dabei erlitt ein Mensch schwere Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Fahrer hatten demnach am Dienstag ihre Geschwindigkeit nicht den nassen Straßenverhältnissen angepasst und die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren.

64-Jähriger schwer verletzt

Auf der A7 zwischen Illertissen und Dettingen an der Iller ereigneten sich drei Unfälle in Richtung Füssen. Ein 36-Jähriger, eine 22-Jährige und ein 64-Jähriger gerieten jeweils unabhängig voneinander ins Schleudern und kollidierten mit der Mittelschutzplanke. Der 64-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Sein Auto überschlug sich mehrfach. Der Mann wurde in ein Klinikum gebracht.

Gesamtschaden beträgt rund 45.000 Euro

Die anderen beiden Fahrer blieben unverletzt, aber ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden bei diesen Unfällen wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Auf der A8 am Autobahnkreuz Elchingen kam es zu zwei weiteren Unfällen in Richtung München. Ein 28-Jähriger geriet mit seinem Wagen in einer Kurve ins Rutschen und prallte links in die Schutzplanke. Ein 24-Jähriger verlor ebenfalls die Kontrolle über sein Auto und schleuderte nach rechts von der Fahrbahn. Beide Fahrer kamen mit dem Schrecken davon, aber ihre Autos wurden stark beschädigt.