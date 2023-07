Es war ja vielleicht gut gemeint, als die beiden FWG-Stadträte Roland Prießnitz und Andreas Schuler am 9. Juni in die Neu-Ulmer Polizeiwache schritten – und Anzeige gegen Unbekannt erstatteten, weil am ungesicherten Bahnübergang seit Jahren immer wieder Menschen umkommen. Inzwischen muss man wo...