Dass ein Auto mitten auf der Fahrbahn stehen und den Verkehr behindern würde, meldete am Donnerstagvormittag, 31. August, ein Verkehrsteilnehmer der Polizei in Illertissen. Vor Ort, in der Adalbert-Stifter-Straße in Vöhringen, stellte sich die Situation für die Beamten zunächst so dar, als ob d...