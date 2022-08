Sauberere Luft in den Städten: Mit diesem Ansatz ist vor gut 15 Jahren die Umweltplakette in Deutschland eingeführt worden. Die Farbe der Plakette zeigt an, wie viele Schadstoffe ein Fahrzeug ausstößt. Und besonders von Verkehr betroffene Kommunen haben darauf abgestimmte Umweltzonen ausgerufen....