Die Umbauarbeiten am Sendener Bahnhof gehen langsam in die heiße Phase – was erstmal mit Einschränkungen für die Fahrgäste einhergeht. Wegen Sanierungsarbeiten am Bahnsteig werden in der Zeit zwischen Samstag, 9. April, und Montag, 18. April, auf der Strecke Senden-Weißenhorn keine Züge verk...