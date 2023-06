Auch wenn es sich um einen vergleichsweise kurzen Straßenabschnitt handelt, so beschäftigt der Umbau der Brückenstraße in Neu-Ulm – also die Fortsetzung der Gänstorbrücke – doch sehr viele Bürgerinnen und Bürger. Das kann etwa daran abgelesen werden, dass der Info-Abend dazu Anfang März