Busfahrer gelten eigentlich nicht als bevorzugtes Ziel von Kriminellen. Zumal in den Bordkassen in der Regel nicht viel zu holen ist. Ein Unbekannter in Illertissen hat sich jetzt trotzdem gleich mit zwei Fahrern angelegt.

Wie die Polizei mitteilt, war der Unbekannte am Donnerstagabend um kurz nach 2...