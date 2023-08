Ein bewaffneter Unbekannter hat am frühen Freitagmorgen (11.08.23) in Nersingen im Landkreis Neu-Ulm eine Tankstelle überfallen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, betrat der maskierte Mann um 4.14 Uhr die Tankstelle und bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe. Der Unbekannte forderte Bargeld.

Laut dem Sprecher war zunächst unklar, ob es sich um eine scharfe Waffe handelte. Der Maskierte habe einen Betrag im niedrigen vierstelligen Bereich erbeutet und anschließend die Flucht ergriffen. Nach Aussage des Tankwarts sei der Täter zunächst zu Fuß geflüchtet.

Überfall in Nersingen: Polizei fahndet mit Hubschrauber

Da sich die Tankstelle nach Angaben des Sprechers außerorts befindet – es handelt sich um „TotalEnergies Truckstop“ nahe der A7 – und die Polizei keine verdächtigen Fußgänger in der Nähe feststellen konnte, hielten es die Ermittler für möglich, dass der Mann seine Flucht mit einem Fahrzeug fortsetzte. Die Polizei fahndete auch mit einem Hubschrauber nach dem Täter, bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei war am Freitagmorgen im Zuge der Ermittlungen am Tatort.