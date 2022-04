Erneut ist es Trickbetrügern mit geschickter Gesprächsführung gelungen, eine Seniorin zur Herausgabe ihres Ersparten zu bringen. Am vergangenen Donnerstag rief ein falscher „Polizeibeamter“ bei einer 86-Jährigen an. Im Telefonat gab der vermeintliche Polizeibeamte an, dass der Sohn der Rentn...