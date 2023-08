Wie die Polizei mitteilt, war ein 76-jähriger Hyundai-Fahrer am Samstag, 19.08.2023, gegen 23 Uhr, zwischen Offingen und Remshart unterwegs. Hier kam er mit seinem Wagen aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum.

Fahrer verstirbt an Unfallstelle

Da der Farer nicht angeschnallt war, wurde er aus dem Auto geschleudert und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Am Wagen entstand Totalschaden in Höhe von rund 25 000 Euro. Die Polizei vermutet, dass der Mann deutlich zu schnell unterwegs war. Auf die Hinzuziehung eines Gutachters wurde verzichtet.