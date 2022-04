Das will man selbst nicht erleben: Als eine 35-jährige Frau am Dienstag, 5. April, gegen 13.30 Uhr auf der Autobahn A7 mit ihrem Auto in Richtung Füssen unterwegs war, wirbelte plötzlich ein vor ihr fahrendes Fahrzeug ein auf der Fahrbahn liegendes Metallteil auf. Das Teil wurde dadurch gegen das...