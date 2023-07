Die Champagnerflaschen sind schon kaltgestellt. „Ich liebe diese Dekadenz, wenn man mit einem Champagner-Säbel den Flaschenhals abhaut“, sagt Ralph Hamann lachend. Das habe er zum ersten Mal im Urlaub in Österreich gesehen, jetzt macht Hamann das zu besonderen Anlässen – und so einer ist am...