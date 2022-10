So wie in der Neuen Mitte in Ulm, so hätten Stadträte der Freien Wähler und der FDP gerne die Marienstraße in Neu-Ulm gestaltet. Sprich: Die Ampel kommt weg, eine Mittelinsel wird eingebaut, weil für die Autos Tempo 20 gilt, können Fußgänger einfach so queren. Zudem sollen auf der Südseite ...