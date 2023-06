Die Beschäftigten von Lebkuchen Weiss in Neu-Ulm haben am Dienstag, 13. Juni, ihre Arbeit niedergelegt. Sie beteiligen sich damit an Warnstreiks der Gewerkschaft Nahrung – Genuss – Gaststätten (NGG). Der Betrieb mit etwa 300 Beschäftigten gehört zur Lambertz Gruppe und produziert als Marktf...