Eine Vielzahl von Foodtrucks bieten rund um die „Neue Heimat“ und „Harry K. Bar und Eatery“ in Illertissen eine große Auswahl an Speisen an. Darunter Burger, Falafel, asiatische und vegetarische Gerichte. Insgesamt werden zehn Foodtrucks auf dem Parkplatz der „Neuen Heimat“ stehen, berichtet Elisabeth Gira vom Veranstaltungsteam.

Getränkebar und Cocktail-Lounge

Ergänzt wird das Angebot durch eine Getränkebar und Cocktail-Lounge von „Harry K.“ Am Samstag, 17. September, legt das DJ-Team Audiogate von 12 bis 22 Uhr auf, am Sonntag unterhält von 16 Uhr an die Liveband Juice Cocker mit dem Sound von Joe Cocker.

Die Veranstaltung in der Von-Helmholtz-Straße 1 beginnt am Samstag um 11 Uhr und endet um 22 Uhr, am Sonntag können die Besucher zwischen 12 und 20 Uhr kommen.

Zugunsten des Benild-Hospizes in Illertissen werden über eine Tombola Gewinne verlost, teilen die Veranstalter mit. Am Stand des FV Illertissen kann sich jeder beim Fußball-Dart beweisen. Sogar die Mannschaft der Regionalliga wird am Samstagmittag am Stand vertreten sein.

Firmen geben Einblicke in ihre Arbeit

Anlässlich dieses Events öffnet die „Neue Heimat“ am Samstag, 17. September, von 11 Uhr bis 16 Uhr ihre Pforten für Besucher. Nach umfangreichen Umbaumaßnahmen ist Anfang des Jahres mit Mietern aus unterschiedlichen Branchen neues Leben in das Gebäude eingekehrt . Dabei präsentieren sich einige Firmen der Öffentlichkeit. Den Hauptteil des Gebäudes mit angrenzendem Lager belegt die „Technische Teile Vertriebs GmbH“ mit rund 35 Mitarbeitern. Daneben geben eine Werbeagentur und eine Praxis für Physiotherapie den Besucherinnen und Besuchern Einblicke in ihre Arbeit.

Das Festivalgelände befindet sich am nördlichen Ortseingang von Illertissen. Parkmöglichkeiten bestehen unter anderem am nahegelegenen Festplatz.

