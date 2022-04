Ortsunkundigen mag die Verkehrsführung an dieser zentralen Neu-Ulmer Kreuzung seltsam vorkommen: Wer von Gänstorbrücke und Brückenstraße kommend, die Augsburger Straße kreuzend, in die Reuttier Straße fährt, muss quasi eine Schlangenlinie fahren. Und in umgekehrter Richtung ebenso.

Wer dort a...