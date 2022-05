Es war in dreifacher Hinsicht ein simulierter Spatenstich am Dienstagmittag in Neu-Ulm. Zum einen stimmte der Ort nicht, denn Vertreter von Stadt, Planern und Baufirmen schaufelten nicht an der Reuttier Straße – deren Sanierung ansteht – sondern an der Industriestraße – wo das Baustellenmate...