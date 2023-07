Ziemlich viel Bewegung war am Sonntagnachmittag auf dem Festplatz in der Riedhofstraße in Illerberg/Thal. Egal ob Dosenwerfen, Sackhüpfen oder Hüpfball: Die Kinder hatten sichtlich Spaß an den klassischen Kinderspielen, die für sie aufgebaut und vorbereitet waren. Auch beim Kinderschminken samt...