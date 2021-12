Obwohl die offizielle Genehmigung fehlt, werden am Samstag, 18. Dezember, rund 80 weihnachtlich beleuchtete Traktoren durch den Kreis Neu-Ulm fahren. Start ist um 17 Uhr in Finningen. Die Landwirte wollen mit der Aktion Spenden für die Deutsche Kinderkrebshilfe sammeln. „Wir finden, dass man in...