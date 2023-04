Schon mehrfach hat die Polizei inzwischen das infrage kommende Gebiet an der Iller bei Illertissen durchforstet, in dem eine 43-Jährige Opfer eines Sexualverbrechens geworden sein könnte. Eine Passantin hatte die Frau am 13. April in einer hilflosen Lage angetroffen und den Notruf gewählt.