Am Mittwoch, 31. Mai, war um 16.48 Uhr laut Polizei ein 23-Jähriger mit seinem PKW auf der die Kreisstraße NU 8 von Thalfingen kommend in Richtung Burlafingen unterwegs gewesen. An der Einmündung zur Maybachstraße bog der 23-Jährige nach links in diese ein und übersah dabei einen 40-Jährigen, welcher mit seinem PKW entgegenkam.

Der 40-Jährige wich mit seinem Fahrzeug aus, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem weiteren PKW, welcher mit einer 56- und 65-jährigen Frau besetzt war. Der PKW des 40-Jährigen überschlug sich hierbei mehrfach und kam in einem angrenzenden Acker neben der Fahrbahn zum Liegen.

Drei leicht Verletzte

Der 40-Jährige wurde nach ersten Angaben leicht verletzt. Die beiden Frauen mussten durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte mit technischen Hilfsmitteln aus dem Fahrzeug leichtverletzt befreit werden. Alle drei verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Behandlung verbracht. Die Fahrbahn war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich derzeit auf etwa 12.000 Euro.

