Am Dienstag, 13. September, beginnt in Bayern wieder die Schule – auch im Kreis Neu-Ulm. Grundsätzlich gilt für Autofahrer, „in schulnahen Bereichen erhöht wachsam zu sein“, teilt die Polizei mit. Kinder seien aufgrund ihrer Körpergröße nicht so gut sichtbar wie Erwachsene. Gerade, wenn sie zwischen geparkten Autos auf die Straße laufen.