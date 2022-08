„Bitte passt auf eure Hunde auf. Das habe ich heute Morgen am Baggersee Freudenegg Nord, direkt am Eingang zum See, gesehen“, schreibt ein Nutzer auf Facebook und zeigt ein per Bildbearbeitung zensiertes Foto mit einer gelben Schmiererei auf einem Weg. Auf den Boden gesprüht, ist ein Hakenkreuz...