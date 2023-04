Am frühen Morgen des Ostermontags, 10. April, ist es zu einer größeren Schlägerei in Vöhringen gekommen . Wie die Polizei mitteilt, hatte sich die körperliche Auseinandersetzung gegen 2.15 Uhr vor einem Café in der Ulmer Straße zugetragen. Dort war es zwischen zwei Personengruppen zum Streit gekommen, allerdings hatte sich eine der beiden Gruppen beim Eintreffen der Beamten bereits entfernt, heißt es in der Mitteilung.