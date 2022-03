Rot-weißes Flatterband ist rund um den Sportplatz gespannt. Nach regulärem Spielbetrieb sieht es auf der Anlage des SV Grafertshofen nicht aus. „Im Moment können wir nur abwarten“, sagte Jürgen Miller vom Vorstand.

Der Fußballplatz des 1950 gegründeten Vereins liegt in einer Senke an der Me...