Bei der Durchsuchungsaktion am vergangenen Donnerstag haben Ermittler größere Mengen an Betäubungsmitteln sichergestellt, teilt die Polizei mit. Es wurden drei Männer – vorwiegend aus dem Kreis Neu-Ulm – festgenommen, die sich jetzt in Untersuchungshaft befinden. Insgesamt zogen die Ermittle...