Polizisten haben am Mittwochmorgen im Landkreis Neu-Ulm und Günzburg mehrere Wohnungen wegen sogenanntem kinderpornografischem Material durchsucht. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten die Beamten insgesamt neun Anwesen.

Insgesamt werden zehn Menschen verdächtigt, sogenannte Kinderpornografie, also Darstellungen von sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen, besessen oder verbreitet zu haben. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den Verdächtigen um Jugendliche und Männer im Alter von 15 bis 55 Jahren. Die Verfahren stehen in keinem Zusammenhang zueinander.