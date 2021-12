Unverletzt und hoffentlich mit dem Schrecken davongekommen ist eine 27-jährige Angestellte einer Tankstelle in Neu-Ulm bei einem Raub. Es war am späten Sonntagabend, gegen 23.15 Uhr, berichtet die Polizei, als zwei bisher unbekannte männliche Personen die Tankstelle in Neu-Ulm in der Ringstraße ...