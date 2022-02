Der letzte tödliche Unfall am Bahnübergang in Gerlenhofen ist noch kein halbes Jahr her. Und nun ist an der unbeschrankten Querung wieder ein Mensch gestorben: Am Sonntagabend kollidierte ein Regionalzug mit einem Radfahrer. Der Mann überlebte den Aufprall nicht. Die Polizei geht aktuell von eine...