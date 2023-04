Vor knapp einem Jahr hat der Landkreis Neu-Ulm mit der Erarbeitung eines Radverkehrskonzepts begonnen: „Wir stehen kurz vor der Finalisierung“, sagte Radverkehrsbeauftragte Esther Schmid am Sonntagnachmittag (16. April 2023) in der Historischen Schranne in Illertissen. Dort wurden nun die Ergebn...