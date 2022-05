Nur knapp fünf Minuten dauerte die Rede von Daniel Langhans aus Pfaffenhofen am vergangenen Samstag auf einer Querdenker-Demo in Hannover. Dann kamen Polizeibeamte und -beamtinnen auf die Bühne und führten den Mann ab. Die Szene ist in mehreren Youtube-Videos zu sehen – überwiegend auf Kanäle...