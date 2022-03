Es war ein Verfahren, das bei vielen Investoren und bei den Verantwortlichen in den Bauabteilungen der Rathäuser der Region für Kopfschütteln gesorgt hatte: Der einst in Illertissen und heute in Dietenheim angesiedelte Projektentwickler Ulrich Nickel forderte 648 000 Euro an Ausbaukosten von der ...