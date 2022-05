Die Polizei ermittelt gegen Daniel Langhans aus Pfaffenhofen wegen dessen Äußerungen zum Ukraine-Krieg auf einer Querdenker-Demo am Samstag in Hannover. „Das Ermittlungsverfahren befindet sich derzeit in Bearbeitung“, teilt die Polizei Hannover mit. Es geht dabei um die mutmaßliche „Beloh...