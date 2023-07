Die Polizei hat in Neu-Ulm in der Nacht zu Dienstag (18.7.) drei E-Scooter-Fahrer erwischt, die – rechtlich gesehen – nicht mehr fahrtauglich waren. Denn sie standen entweder unter Drogen oder hatten zu viel Alkohol getrunken. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach kontrollierten die Beamten kurz vor Mitternacht einen 55-Jährigen auf einem E-Scooter in der Reuttier Straße. Schnell bemerkten sie, dass der Fahrer Drogen konsumiert hatte. Nachdem der Schnelltest positiv ausgefallen war, ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an.

E-Scooter-Fahrer mit mehr als einem Promille erwischt

Nach Mitternacht fielen den Beamten eine 23-Jährige und ein 26-Jähriger auf zwei E-Scootern in der Marienstraße auf – beide hatten offenbar mehr als die erlaubten 0,5 Promille Alkohol intus. Beim jungen Mann wurden sogar mehr als 1,1 Promille festgestellt, er hätte also auch nicht mehr Fahrrad fahren dürfen. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und leitete ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Seine Begleiterin und der andere E-Scooter-Fahrer, der in der Reuttier Straße erwischt wurde, erwarten ein Bußgeld von 500 Euro sowie einen Monat Fahrverbot.