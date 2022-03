Ein Biber hat am Dienstag in Vöhringen für einen Polizeieinsatz gesorgt. Eine Anwohnerin fand einen großen Haufen Kot in ihrer Einfahrt – und das nicht zum ersten Mal. Darum verständigte die verunsicherte Frau die Polizeiinspektion in Illertissen. Schließlich „ließ sich vermuten, dass jema...