Zum dritten Mal sind Taucher der Polizei am Dienstag auf Höhe des Barfüßer-Biergartens in der Donau abgetaucht. Die Beamten in Neopren suchten nach einem Messer, mit dem im Dezember 2021 ein Mann nach einem Saufgelage im Bad Wolf lebensgefährlich verletzt worden ist. Sie fanden erneut: nichts.

