Die Polizei kam mit sechs gut gerüsteten Beamten. „Sie sind kurz nach acht Uhr vorgefahren und die Treppe hoch. Weil niemand zu Hause ware, haben sie die Türe aufgebrochen.“ So beschreibt ein Anwohner den Einsatz, der sich am Mittwochmorgen im Neu-Ulmer Osten in der Wohnung eines älteren Ehep...