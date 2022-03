Drei Menschen, und damit so viele wie seit vielen Jahren nicht mehr, sind 2021 im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Neu-Um – also in Neu-Ulm, Nersingen oder Elchingen – im Straßenverkehr gestorben. Das berichteten jetzt bei einer Pressekonferenz die aus der Elternzeit zurückgekehrte...