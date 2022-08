Im Landkreis Günzburg haben Unbekannte am Samstagmorgen versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Die Polizei teilte mit, dass nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 2.40 Uhr drei Personen Gas in den Automaten am V-Markt in Thannhausen füllten.

Offensichtlich kam es dabei frühzeitig zu einer Exp...