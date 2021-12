Am Montag hat die Polizei im südlichen Kreis Neu-Ulm gleich zehn Unfälle aufgenommen. Dabei wurden drei Menschen verletzt, es entstand ein Gesamtschaden von insgesamt etwa 70 000 Euro. Am heftigsten erwischte es eine 74-jährige Radlerin am Nachmittag auf dem Illertisser Marktplatz. Sie fuhr i...