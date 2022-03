Am Wahlabend im vergangenen September hieß es noch „Party meets Wahlsonntag“ in der Geschäftsstelle der SPD Neu-Ulm/Günzburg an der Memminger Straße. Es gab Schnittchen und Getränke, Direktkandidat Karl-Heinz Brunner jubelte über den Wahlsieg der Sozialdemokraten: „Dieses Mal sind wir au...