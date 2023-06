Zieht der Jehle-Fachmarkt nach dem Brand des Firmensitzes in der Blaubeurer Straße in die ehemalige Opti Wohnwelt nach Neu-Ulm ? Mit dieser Überlegung ist der Komplex im Starkfeld kürzlich einmal wieder positiv in die Schlagzeilen geraten. Ob das klappt, ist offenbar noch unklar. Fakt ist aber: Vi...