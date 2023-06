Bis zu zwölf Millionen Spieler. So viele hatte das Online-Rollenspiel World of Warcraft zu seinen besten Tagen. Bis heute ist es populär. Einer von ihnen war Ronald Stolz. In dem Online-Rollenspiel erschaffen sich die Spielerinnen und Spieler einen Charakter – Paladin, Magier, Hexenmeister – u...