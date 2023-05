Mittlerweile hat jemand vier Holzpflöcke in den Boden gerammt und ein Flatterband rund um das Flugzeug gezogen. So steht die Do 27 auf einer Wiese bei Reutti, wo der kleine Flieger am Montag notlanden musste. Es sieht also nicht so aus, als ob der 1959 gebaute Vogel so schnell wieder flügge werden...