Im schwarzen T-Shirt steht Volker Drastik vor dem Kulturzentrum Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen. „40 Jahre Rock ’n’ Roll – Spider Murphy Gang“ steht darauf. Das Shirt ist schon etwas älter, inzwischen gibt es die Band schon seit 46 Jahren. Am 18. Juni 2023 traten die Musiker be...