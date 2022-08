Um 17 Uhr hat die Spätschicht Pause. Manchmal kommen die Wieland-Mitarbeiter in Vöhringen dann sogar mit dem Hubwagen zum Tor 1, um dort ihre Pizzen entgegenzunehmen. Dort liegt nur einen Steinwurf entfernt die Pizzeria Bella Ciao in der Wielandstraße 22. Jahrzehntelang war das die Adresse der be...