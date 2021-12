Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro hatten zunächst Unbekannte am 4. Oktober im Sendener Ortsteil Gerlenhofen gestohlen (wir berichteten). Dabei war ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro angerichtet worden. Denn der oder die Täter waren über ein Fenster in das Haus eing...