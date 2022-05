Wegen Mordes an einer Jugendlichen in der Nähe des Memminger Flughafens hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 25-Jährigen und eine 16-Jährige erhoben. Die beiden werden beschuldigt, das 16 Jahre alte Opfer im November 2021 zunächst ohne dessen Wissen unter Drogen gesetzt, die Jugendliche dann mit einer Glasflasche geschlagen und schließlich mit mehreren Messerstichen getötet zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Memmingen am Donnerstag mit. Die Tat war nach Auffassung der Ermittler geplant, ein Motiv habe aber „nicht mit hinreichender Sicherheit geklärt werden“ können.