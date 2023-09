Bald ist es wieder soweit, in Illertissen steigt die sechste Musiknacht, von 19 Uhr bis 2 Uhr in der Früh kommen dann Musikfreunde in der Vöhlinstadt an 18 unterschiedlichen Spielorten voll auf ihre Kosten. „Ob eher klassischer mit dem Salonorchester Babenhausen, rockig mit Edelstoff oder eine Karaoke-Party zum Selbersingen – es ist wieder einiges und vor allem für jeden Geschmack etwas geboten“, heißt es dazu auf der Webseite der Stadt.

Bands In diesem Jahr sind folgende Lokalitäten im Illertisser Stadtgebiet dabei:



Altes Feuerwehr-Gerätehaus: Party mit den Maybachern.

Historische Schranne: Salonorchester Babenhausen mit Musik aus den Zwanzigern zum Mittanzen.

Gasthof Krone: Zwei Bands spielen in der Krone: Wally und Scrap Heap.

Casa Melente bietet Club-Sound.

Portal St. Martin: Chorgesang mit den Jedesheimer Spatzen (19 Uhr) und dem Gesangverein Jedesheim (19.30 Uhr).

Pfarrkirche St. Martin: Kirchenmusik mit Wolfram Seitz (19/20/21 Uhr).

Weinhandlung Vollmann: Partyband Highlife aus Illertissen.

Gaststätte bei Janni: griechischer Abend mit Zorbas.

Café Bar AM: tanzbarer Mix mit DJ Dimi und DJ Paul C.

Jugendhaus: Chillout-Music.

Pils Bar Eck: Die AC/DC-Coverband Big Gunz sorgt auf dem Marktplatz wieder für Stimmung.

Café am Markt: „Crossover“ rocken im Café.

L´Angelo: italienischen Abend.

Imbiss Taxim: DJ Rosso sorgt für gute Beats.

Illerfactory: Der Vöhringer Schlagersänger Nick Seliger und die Travestiekünstlerin Viktoria von K. treten auf.

Café Carina: Daniels Karaoke Party.

Evangelische Gemeinde: Movebox und danach Rock mit Edelstoff.

Evangelische Christuskirche: Ökumenische Lobpreis-Band aus Altenstadt (20 bis 21.30 Uhr).



Alkohol Neu ist die Musiknacht Verordnung: Für Besucherinnen und Besucher gilt, dass alkoholische Getränke nur noch in den Spielstätten getrunken werden dürfen. Im ausgewiesenen Bereich der Musiknacht in der Innenstadt dürfen an diesem Tag keine alkoholischen Getränke im öffentlichen Raum mitgeführt und konsumiert werden. Das wird auch entsprechend kontrolliert werden, kündigt die Stadtverwaltung an.



Nahverkehr Es wird auch in diesem Jahr wieder die gut genutzten Shuttle-Busse geben – Illertissen und Ortsteile, Illertissen – Altenstadt sowie Illertissen – Dietenheim. Die Fahrpläne und weitere Infos finden sich im Internet unter illertissen.de/musiknacht-2023. Neben den Bussen werden laut Stadtverwaltung wieder an folgenden Taxi-Points Taxen für die Besucher der Musiknacht bereitstehen: am Taxistand am Bahnhof, am Martinsplatz, am Carnac-Platz bei den Parkplätzen und vor dem Rathaus.