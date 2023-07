Schnell noch den Müll in der Wohnung zusammensuchen und dann runterbringen, bevor am nächsten Morgen die Tonne geleert wird. Das ist Alltag in vielen deutschen Haushalten. Doch wenn es schnell gehen muss, ist die Mülltrennung für manche zweitrangig. So landen mitunter Alufolie oder Kunststoff in der Biotonne. In Neu-Ulm könnten derartige „Müllsünder“ bald nicht mehr ungestraft davonkommen.

Die Stadtverwaltung testet nach eigenen Angaben seit Montag, 10.7., ein Müllfahrzeug, das über Sensoren erkennt, wenn eine Biotonne mit Stoffen befüllt ist, die dort nicht hineingehören. Dazu zählen unter anderem Plastiktüten, Zigaretten, Glas, Restmüll und Hundekot. Kommt die Müllabfuhr mit dem Testfahrzeug vorbei, werden nur die Biotonnen geleert, die richtig befüllt sind.

118 Biotonnen an einem Tag „erwischt“

Am ersten Tag des Tests wurden binnen zweieinhalb Stunden im Neu-Ulmer Westen und dem Vorfeld von 227 Tonnen satte 84 voll stehengelassen – das entspricht einer Quote von 37 Prozent. Stattdessen fanden die Bewohner auf ihren Tonnen einen Hinweis auf die Müllprüfung, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Außerdem erwartet sie noch Post von der Stadt. Bis zum Ende ihres Arbeitstages ließen die Müllwerker insgesamt 118 Biotonnen voll stehen.

„Schon der erste Testlauf hat gezeigt, wie sinnvoll Müllfahrzeuge mit moderner Technik sind“, wird der Leiter des Neu-Ulmer Baubetriebshofs Traugott Oßwald zitiert. Fremde Stoffe im Biomüll erschweren es enorm, ihn zu verarbeiten. Der Test läuft noch bis Donnerstag, 20. Juli. Die Stadt weist ihre Bürgerinnen und Bürger nochmals darauf hin, in der Biotonne nur organische Essensreste und Gartenabfälle zu entsorgen.

Stadt will Sensor-Müllfahrzeug bald in Betrieb nehmen

Nach dem Testlauf wertet die Verwaltung die Ergebnisse aus. Das neue Biomüllfahrzeug soll noch in diesem Jahr ausgeschrieben, angeschafft und auch in Betrieb genommen werden. Hierfür hat die Verwaltung rund 220.000 Euro eingeplant.

„Müllsünder“, die das Sensor-Fahrzeug erwischt hat, können vorerst aufatmen. Ihre voll zurückgelassenen Tonnen würden zu einem späteren Zeitpunkt geleert, schreibt die Stadt.